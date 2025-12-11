Albüm: Çin'in Gaojiayan Kasabasında Bonsai Yetiştiriciliği Yerel Ekonomiye Canlılık Kazandırıyor
Çin'in Gaojiayan kasabası, bonsai yetiştiriciliği sektörünü çevrimiçi satış kanalları aracılığıyla geliştirerek 2024'te 150 milyon yuan gelir elde etmeyi hedefliyor. Kasabada bu sektörde 5.000'den fazla kişi çalışıyor.
YİCHANG, 11 Aralık (Xinhua) -- Çin'de 1980'lerde bonsai yetiştiriciliği sektörüne adım atan Gaojiayan kasabası, son yıllarda bonsai satış kanallarını genişletmek için çevrimiçi kaynaklardan yararlanıyor. 2024'te bonsai ürünlerinden 150 milyon yuanı (yaklaşık 21,24 milyon ABD doları) aşan gelir elde eden kasabada 5.000'den fazla kişi sektörde istihdam ediliyor.
