Albüm: Çin'in Gaojiayan Kasabasında Bonsai Yetiştiriciliği Yerel Ekonomiye Canlılık Kazandırıyor

YİCHANG, 11 Aralık (Xinhua) -- Çin'de 1980'lerde bonsai yetiştiriciliği sektörüne adım atan Gaojiayan kasabası, son yıllarda bonsai satış kanallarını genişletmek için çevrimiçi kaynaklardan yararlanıyor. 2024'te bonsai ürünlerinden 150 milyon yuanı (yaklaşık 21,24 milyon ABD doları) aşan gelir elde eden kasabada 5.000'den fazla kişi sektörde istihdam ediliyor.