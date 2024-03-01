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Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde orman yolları incelemesi yapıldı

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Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğünün 2024 yılı programında yer alan orman yollarının yapım işi çalışmaları hakkında bilgi alındı.

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde yapımı devam eden orman yollarında incelemelerde bulunuldu.

Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğünün 2024 yılı programında yer alan orman yollarının yapım işi çalışmaları sürüyor.

Çalışmaları inceleyen Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Kemal Yıldız, Çökeren Orman İşletme Şefliğindeki yeni yol faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Yıldız, burada yaptığı açıklamada, orman yollarının olası yangınlara hızlı ve etkili müdahale edilmesi, ormanların gençleştirilmesi ve yeni ormanların oluşturulması için büyük önem taşıdığını belirtti.

Ziyaretinde Yıldız'a, ?Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Makine ve İkmal Şube Müdürü Turgay Kağan ile Kıbrıscık Orman İşletme Müdürü Osman Özdemir eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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