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Bitlis merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

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Bitlis merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Hesaplarda 1,6 milyar TL işlem hacmi tespit edildi.

Bitlis merkezli 3 ilde, yasa dışı bahis ve şans oyunları operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığınca, "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda, Tatvan'da 17, Batman'da 2, İstanbul'da 2 zanlı olmak üzere 21 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

10-22 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 14 zanlı gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla, 2'si de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun raporuna istinaden zanlılara ait banka hesaplarında ilk belirlemelere göre 1 milyar 634 milyon 515 bin 462 liralık işlem hacmi olduğu tespit edildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Şener Toktaş
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