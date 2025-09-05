Bingöl'de 12 Bingölspor Butik Mağazası Açıldı

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 12 Bingölspor butik mağazasının açılışını gerçekleştirdi.

Vali Usta, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, 12 Bingölspor'un kentin önemli bir markası olduğunu belirtti.

Tüm Bingöllüleri kulübün, açılışını yaptıkları mağazasını ziyarete davet eden Usta, "Bingöl'ümüzün markası olan 12 Bingölspor'a gönül veren tüm hemşehrilerimizi takımımıza destek olmak için mağazamızı ziyaret etmeye davet ediyorum. Her destek, yeşil-beyazımıza güç katıyor." ifadelerini kullandı.