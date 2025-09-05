Haberler

Bingöl'de 12 Bingölspor Butik Mağazası Açıldı

Bingöl'de 12 Bingölspor Butik Mağazası Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 12 Bingölspor isimli kulübün butik mağazasının açılışını gerçekleştirdi. Vali, kentteki tüm Bingöllüleri mağazayı ziyarete davet etti.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 12 Bingölspor butik mağazasının açılışını gerçekleştirdi.

Vali Usta, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, 12 Bingölspor'un kentin önemli bir markası olduğunu belirtti.

Tüm Bingöllüleri kulübün, açılışını yaptıkları mağazasını ziyarete davet eden Usta, "Bingöl'ümüzün markası olan 12 Bingölspor'a gönül veren tüm hemşehrilerimizi takımımıza destek olmak için mağazamızı ziyaret etmeye davet ediyorum. Her destek, yeşil-beyazımıza güç katıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel
390 şubeli Maydonoz Döner satışa çıkarıldı

390 şubesi var! Türkiye'nin dev döner zinciri satılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediyenin sosyal tesisinde yemek yiyen vatandaş, gelen hesapla şoke oldu

Belediyenin tesisinde yemek yiyen vatandaş, gelen hesapla şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.