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Bill Gates, yapay zekada 20 yıllık sarsıntı riskine karşı hükümetleri uyardı

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Bill Gates, Decoder podcastinde yapay zekanın 20 yıllık ekonomik ve toplumsal çalkantıya yol açabileceği uyarısında bulundu. Gates, geçişte kazananlar ve kaybedenler olacağını, hükümetlerin ve toplumun hızlı gelişime yeterince hazırlıklı olmadığını söyledi.

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, yapay zekanın 20 yıllık bir ekonomik ve toplumsal çalkantıya yol açabileceği uyarısında bulundu.

"Decoder" adlı podcast programında konuşan Gates, yapay zeka odaklı bir ekonomiye geçişin istihdam yapısını potansiyel olarak yeniden şekillendireceğini ve insanların toplumdaki rolleri konusunda soru işaretleri doğuracağını söyledi.

Gates, yapay zekanın, 20 yıllık bir ekonomik ve toplumsal çalkantıya yol açabileceğini belirterek, "Benim en büyük endişem, kazananların ve kaybedenlerin olacağı, pek çok sarsıntının yaşanacağı bu 20 yıllık geçiş dönemi." dedi.

Toplumun potansiyel olarak bir "bolluk çağına" girmeden önce bu çalkantıyı atlatması gerekeceğinin altını çizen Gates, yapay zeka ve robotik alanındaki gelişmelerin zamanla makinelerin ev inşa etmek, gıda yetiştirmek ve hatta ameliyat yapmak da dahil olmak üzere insanlar tarafından gerçekleştirilen fiziksel işlerin büyük bir kısmını üstlenmelerine olanak sağlayabileceğini ifade etti.

Gates, öte yandan hükümetlerin ve toplumun yapay zeka teknolojisinin hızlı gelişimine yeterince hazırlıklı olmadığı konusunda uyarıda bulundu.

Siber saldırılara ve biyolojik tehditlere karşı daha sıkı bir devlet denetimi ve teknik önlemler alınması gerektiğini vurgulayan Gates, en elverişli koşullar altında bile yapay zekanın gelişiminin insanlık tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birini beraberinde getirebileceğini söyledi.

Kaynak: AA
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