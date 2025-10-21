Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Genç Sporcularla Buluştu

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde eğitim gören sporcularla buluştu.

Valilikten yapılan açıklamada, antrenman yapan sporcularla sohbet eden ve çalışmalarında başarılar dileyen Vali Sözer'in, gençlere baklava ikramında bulunduğu kaydedildi.

Sözer, ziyarette yaptığı konuşmada, sporun birleştirici gücüne vurgu yaparak, gençlerin spora olan ilgisi ve gayretinin umut verdiğini ifade etti.

Gençlerin sosyal ve sportif yönden gelişimine katkı sunan antrenörlere teşekkür eden Sözer, sporculara başarılar diledi.