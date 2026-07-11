Bilecik'te fabrikadaki iş kazasında 1 kişi yaralandı
Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir granit fabrikasında spiral makinesiyle varil kesimi sırasında meydana gelen patlamada bir işçi yaralandı.
Bilecik'te bir granit fabrikasındaki iş kazasında bir kişi yaralandı.
1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren granit fabrikasında çalışan A.B. (57) spiral makinesiyle varil kestiği sırada patlama yaşandı.
Yaralanan A.B. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Uğur Baklacı