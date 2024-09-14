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Beykoz'da Bisiklet Yarım Çaldı: Yarış Yüzünden Yollar Kapatıldı

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Beykoz'da düzenlenen Tour Of İstanbul bisiklet yarışının ikinci etabı nedeniyle birçok yol trafiğe kapatıldı. Yarışın duyurulması yetersiz kalınca sürücüler, işe geç kalma sorunuyla karşı karşıya kaldı.

BEYKOZ'da Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Dünya Bisiklet Birliği (UCI)'nin düzenlediği Tour Of İstanbul bisiklet yarışının ikinci etabı için 08.00 itibariyle birçok yol ulaşıma kapatıldı. Trafiğe çıkan sürücüler duruma tepki gösterdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Dünya Bisiklet Birliği (UCI)'nin düzenlediği Tour Of İstanbul bisiklet yarışının ikinci etabı 14-15 Eylül tarihlerinde yapılacak. İki gün sürecek program nedeniyle cumartesi günü Beykoz'da, Pazar günü ise Fatih, Eyüpsultan, Beyoğlu, Beşiktaş'ta bazı yollar kapanacak. Beykoz'da yapılacak yarış için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri belirlenen güzergahtaki yollar 08.00-14.30 saatleri arasında trafiğe kapatıldı. Sabahın erken saatlerinde işlerine gitmek isteyen sürücüler kapatılmasına tepki gösterdi.

"YOLDA KALDIM"

Bisiklet yarışından dolayı yolların kapatılacağından haberi olmadığını söyleyen bir kişi, "Şikayetim şu ki; Beykoz'da çalışan biri olarak Kavacık'tan Beykoz'a gidemiyorum. Çünkü otobüsler işlemiyor. Bunun daha önceden belediyeden ya da diğer mercilerden tebliğ edilmesi gerekiyordu. Şu an yolda kaldım. Ticari taksi bile yok. Ama ben işe gitmek zorundayım. Yürüyerek dahi gidemiyorum, bilemiyorum nasıl gideceğimi. İşe neden geç geldiğimi nasıl açıklayacağım bilmiyorum" diye konuştu. İşe geç kaldığını söyleyen Ali Yıldız, "İşe gidemiyorum. Yol trafiğe kapatıldığından otobüste gelmedi. Vatandaşa bilgi verilmedi, haberi yok yürümek zorundayım" dedi.

Yol kapalı olduğu için caddeye giremeyen işçi servisi geri dönmek zorunda kaldı. Servisten inerek eve yürüyerek gideceğini söyleyen bir kişi "Gece vardiyasından çıktık. 12 saattir çalışıyorum. Tokatköy'de oturuyorum evime nasıl gideceğim bilmiyorum. Mecbur yürüyeceğim artık, 1 saat sürer" diye konuştu.

14 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilecek yarış saat 11: 00'da Beykoz Belediyesi önünden start alacak olup saat 14: 00'da Polenezköyde son bulacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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