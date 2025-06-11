Beşiktaşlı Tayyip Talha Sanuç, Öğretmenine Formasını Hediye Etti

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Beşiktaş stoperi Tayyip Talha Sanuç, memleketi Karabük'te öğretmeni Şevket Küçükzoroğlu'na takım arkadaşlarıyla imzaladığı formasını hediye etti.

Beşiktaşlı futbolcu Tayyip Talha Sanuç, lise öğretmenine takım arkadaşlarının imzalarının olduğu formayı hediye etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın stoperi Sanuç, tatil için geldiği memleketi Karabük'te Safranbolu Milli Eğitim Müdürü Şevket Küçükzoroğlu'nu ziyaret etti.

Sanuç, Karabük 75. Yıl Anadolu Lisesinden öğretmeni Küçükzoroğlu'na tüm takım oyuncularının imzaladığı, 5 numaralı "Tayyip Talha" yazan formasını hediye etti.

Küçükzoroğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 75. Yıl Karabük Anadolu Lisesinden öğrencisi Tayyip Talha Sanuç'u başarılarından dolayı tebrik etti, başarılarının devamını diledi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
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