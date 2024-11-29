Bayburt'ta Karla Mücadele Devam Ediyor

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Bayburt'ta, yoğun yağışlar nedeniyle bir metreyi bulan kar birikintileri Genç Osman Stadyumu'ndan kaldırıldı. İl Özel İdaresi kar püskürtme aracıyla yapılan temizlik çalışmalarının ardından Bayburt Özel İdare Spor antrenman yapmaya başladı.

Bayburt'ta Genç Osman Stadyumu'nda bir metreye ulaşan kar birikintisi kaldırıldı.

Son yılların en yoğun yağışının görüldüğü kentte karla mücadele çalışmaları devam etti.

Beyaz örtüyle kaplanan sokakların yanı sıra sosyal ve sportif mekanlarda da çalışma yapıldı.

Bu çerçevede, İl Özel İdaresinin kar püskürtme aracıyla Genç Osman Stadyumu ile sentetik sahadaki bir metrelik kar temizlendi.

Çalışmanın tamamlanmasının ardından, 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Bayburt Özel İdare Spor sahada antrenman yaptı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit ile çalışmaları takip eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, gençlerin spor yapabilmesi için tesislerin kardan temizlendiğini söyledi.

Stadyum ve sentetik sahanın yaklaşık bir metre karla kaplandığını anlatan Köse, "Gece gündüz personelimizle tesislerimizi kardan temizlemek için çalışıyoruz. Bizim kar püskürtme makinelerimiz yetersiz kaldı, sahayı temizleyemeyecek bir pozisyona gelmiştik. Sağ olsun Özel İdaremizin ekipleri kar püskürtme makinesiyle geldi ve temizleme çalışması yaptı." dedi.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel
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