Haberler

Batman'daki yasa dışı bahis operasyonunda 8 tutuklama

Batman'daki yasa dışı bahis operasyonunda 8 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 11 şüpheliden 8'i tutuklandı. Operasyonda 1 milyar TL'nin üzerinde bahis bakiyesi tespit edildi.

BATMAN'da jandarma ekiplerince düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 13 Ocak'ta yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, kent merkezindeki bir adrese operasyon düzenledi. Yasa dışı bahis panelinin yönetildiği tespit edilen adreste A.K., F.D., B.T., S.D., İ.T., E.K., V.E., F.T., A.E., Y.K. ve A.K. isimli şüphelilar suçüstü yakalandı. Aramalarda 2 masaüstü bilgisayar, 16 cep telefonu, 16 SIM kart ile 16 çeşitli bankalara ait banka ve kredi kartı ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Şüphelilerin kullanımında bulunan bilgisayarlar üzerinden erişim sağlanan yasa dışı bahis ödeme panelinde yapılan incelemede, bahis oynayanlar tarafından yatırılan toplam bakiyenin 1 milyar 227 milyon 434 bin 848 TL olduğu belirlendi.

Bir şüpheli ifadesinin ardından salıverilirken, işlemlerinin tamamlanan 10 şüpheli, ise adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 8'i, tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye ordusu, Deyr Hafir'de operasyona başlıyor

Operasyon başlıyor, ordu vuracakları yeri açıkladı
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı

Gözaltındaki Ümit Karan ile ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı

Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı
Ağabeyi ile diğer ağabeyinin eşini otomobilde görünce kurşun yağdırdı

Ağabeyi ile diğer ağabeyinin eşini otomobilde görünce kurşun yağdırdı
Gördüklerine isyan eden kadın: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin

Gördüklerine isyan etti: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin
Ünlü oyuncu itiraf etti: O sahneleri çekerken kaburgam kırıldı

Ünlü oyuncudan olay itiraf: O sahneleri çekerken kaburgam kırıldı
Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı

Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı
Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş

Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş
CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak

Emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak