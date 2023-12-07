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Batman'da sel mağduru işletmelere 35 milyon TL destek ödemesi yapıldı

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Batman'da yaşanan sel felaketi sonucu zarar gören ve iş yeri sigortası bulunmayan 330 işletmeye toplam 35 milyon 247 bin 229 TL destek ödemesi yapıldı.

BATMAN'da yaşanan selden etkilenen ve iş yeri sigortası olmayan 330 işletmeye toplam 35 milyon 247 bin 229 lira destek ödemesi yapıldı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, 19 Kasım'da meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle oluşan selden etkilenenlere ait iş yerlerinde, zarar tespit komisyonlarının incelemeleri sonucu 330 iş yeri sigortası olmayan işletmenin olduğunun tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, bu iş yerlerine toplam 35 milyon 247 bin 229 TL iş yeri zararı ödemesi aktarıldığı belirtilerek, işletme sahibi veya yetkililerinin banka şubelerine gidip, ödemeyi alabilecekleri kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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