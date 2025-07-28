Batman'da 1280 Genç Ulusal Gençlik Kampında Bir Araya Geldi

Batman'da 1280 gencin Gençlik ve Spor Bakanlığınca bu yaz düzenlenen ulusal gençlik kampına katılarak tatil yapma imkanı bulduğu belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 23 Haziran'da başlayan ve 20 Eylül'e kadar sürecek olan kamplara katılan 12-25 yaş arası gençlerin Türkiye'nin farklı bölgelerinde deniz ve doğa kamplarında ağırlandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, kamplarda özellikle dar gelirli ailelerin başarılı çocuklarına öncelik tanındığını belirtti.

Gençlerin tatilin yanı sıra sosyal, kişisel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayan çeşitli etkinliklerle unutulmaz anılar biriktirdiğini ifade eden Özperk, Hatay'dan Kastamonu'ya kadar birçok şehirde düzenlenen kampların gençler arasında dostluk bağlarını güçlendirdiğini kaydetti.