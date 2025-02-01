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Başkan Çavuşoğlu Kale'de Ziyaretlerde Bulundu

Başkan Çavuşoğlu Kale'de Ziyaretlerde Bulundu
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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Kale ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı ve pazar yerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Kale ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, ilçedeki programı kapsamında önce CHP İlçe Başkanlığını ziyaret etti, İlçe Başkanı Süleyman İnce'yle görüştü.

Daha sonra Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla ile pazar yerini ziyaret eden Çavuşoğlu, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.???????

Kaynak: AA / Mustafa Emeksiz - Güncel
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