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Başkan Baki Demirbaş'ın Doğum Günü Sporcular Tarafından Kutlandı

Başkan Baki Demirbaş'ın Doğum Günü Sporcular Tarafından Kutlandı
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Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Engelsiz Spor Kulübü sporcuları tarafından doğum günü dolayısıyla kutlandı. Kutlamada duygulanan Demirbaş, hazırlanan pastayı keserek mutluluğunu paylaştı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın doğum günü sporcular tarafından kutlandı.

Engelsiz Spor Kulübünün çeşitli branşlarda milli takıma katılan sporcuları ve antrenörleri Ahmet Koçyiğit ile birlikte Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı makamında ziyaret etti.

Sporcular, Demirbaş'ın doğum gününü kutladı.

Kutlamadan dolayı çok mutlu olduğunu aktaran Demirbaş, "49 yaşına giriyoruz. Teşekkür ederim, ben unutmuştum bugün doğum günüm olduğunu. Çok incesiniz, beni çok mutlu ettiniz. Beni duygulandırdınız." ifadesini kullandı.

Demirbaş, daha sonra sporcuların kendisi için hazırladığı pastayı kesti.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
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