Başçiftlik Kaymakamı İsmail Yüksel Kayak Merkezi'ni Ziyaret Etti
Başçiftlik Kaymakamı İsmail Yüksel, beraberindeki İlçe Özel İdare Müdürü Selvet Şen ile Başçiftlik Kayak Merkezi'ni ziyaret etti. Yüksel, merkezde incelemelerde bulunarak ilgililerden bilgi aldı. Kızak pisti ve sosyal tesislerin hafta sonu açılacağını belirten Yüksel, kayak pistinin ise ilerleyen günlerde karın durumuna göre faaliyete alınacağını kaydetti.
Başçiftlik Kaymakamı İsmail Yüksel, Başçiftlik Kayak Merkezi'ni ziyaret etti.
Yüksel, beraberindeki İlçe Özel İdare Müdürü Selvet Şen ile merkezde incelemelerde bulundu, ilgililerden bilgi aldı.
Kızak pisti ve sosyal tesislerin hafta sonu açılacağını belirten Yüksel, kayak pistinin ise ilerleyen günlerde karın durumuna göre faaliyete alınacağını kaydetti.