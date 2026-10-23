Bartın Valisi Arslan 250 projeye 6 milyar 925 milyon lira ödenek ayrıldığını açıkladı

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Bartın'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Nurtaç Arslan başkanlığında gerçekleştirildi.

Arslan, valilik salonundaki toplantıda, il genelinde yılın 9 aylık döneminde yürütülen 250 projeye 6 milyar 925 milyon liralık ödenek tahsis edildiğini, bunun 4 milyar 844 milyon lirasının harcandığını belirtti.

Projelerden 88'inin tamamlandığını, 110'unda çalışmaların sürdüğünü aktaran Arslan, diğer projelerinde ihale ve başlama aşamasında olduğunu söyledi.

Arslan, belediyeler tarafından da toplam 416 milyon lira bedelli projelerin yürütüldüğünü, bunlardan 17'sinin tamamlandığını, 9'unda çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Yatırım harcamalarında 1 milyar 784 milyon lirayla ulaştırma sektörünün ilk sırada yer aldığını anlatan Arslan, bunu 1 milyar 757 milyonla tarım ve orman, 716 milyonla diğer kamu hizmetleri, 316 milyonla eğitim, kültür ve spor, 228 milyon lirayla enerji sektörlerinin izlediğini ifade etti.

Kentte devam eden projelerin değerlendirildiği toplantıya, Bartın Belediye Başkanı Mehmet Rıza Yalçınkaya, İl Emniyet Müdürü Bülent Gürcan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Baykal, vali yardımcıları, ilçe ve belde belediye başkanları ile yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri katıldı.

Kaynak: AA