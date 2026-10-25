Bartın'da maçta kalp krizi geçiren 35 yaşındaki futbolcu tedaviye alındı

Bartın'da maçta kalp krizi geçiren 35 yaşındaki futbolcu tedaviye alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın'da Arıt Kayadibispor ile Gençlik Mimar Sinan Spor arasında oynanan PGL 7'nci Grup maçında 90. dakikada kalp krizi geçiren Akın Karaaslan (35), Bartın Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Anjiyo yapılan futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
BARTIN'da Arıt Kayadibispor ile Gençlik Mimar Sinan Spor arasında oynanan karşılaşmada kalp krizi geçiren Akın Karaaslan (35), kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Karaaslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 7'nci Grup'ta mücadele eden Arıt Kayadibispor, dün Bartın Atatürk Stadı'nda Gençlik Mimar Sinan Spor ile karşılaştı. Maçın 90'ıncı dakikasında Gençlik Mimar Sinan Spor oyuncusu Akın Karaaslan, aniden fenalaşıp yere yığıldı. Hakemin oyunu durdurmasının ardından futbolcular, sağlık görevlilerini sahaya çağırdı. İlk müdahalesi sahada yapılan Karaaslan, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen futbolcunun tedavi altına alındığı ve anjiyo yapıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.