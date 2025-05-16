Balıkesir'de Kadın Girişimci Kadınlar Kahvehanesi Açtı

Balıkesir'de Kadın Girişimci Kadınlar Kahvehanesi Açtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gömeç ilçesinde Nebahat Şen tarafından açılan kadınlar kahvehanesi, kadınların çocuklarıyla birlikte rahatça gelebileceği bir mekan olarak hizmet verecek.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde kadın girişimci Nebahat Şen tarafından kadınlar kahvehanesi açıldı.

Kadınlar kahvehanesinin açan girişimci Nebahat Şen, yaptığı açıklamada, kahvehaneye kadınların çocuklarıyla birlikte görül rahatlığıyla gelebileceklerini söyledi.

Kahvehanenin müşterilerinden Büşra Nur Çamurlu da ilçede kadınlara yönelik bir kahvehane bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA / Besire Demir - Güncel
Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde

Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde
Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin

Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia! Zinedine Zidane Fenerbahçe'ye geliyor

Yönetim gemileri yaktı! Zidane Fenerbahçe'ye geliyor
Süper Lig'in en pahalı futbolcusu olacak! Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlatıyor

Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlatıyor
Ne Ronaldo ne Merih! Suudi Arabistan'da şampiyon belli oldu

Suudi Arabistan'da şampiyon belli oldu
Hande Erçel derin yırtmaçlı cesur elbisesiyle geceye damga vurdu

Hande Erçel derin yırtmaçlı elbisesiyle geceye damga vurdu
DEM'li Tuncer Bakırhan'a açık açık soruldu: Özerklik istiyorlar mı?

DEM Parti özerklik istiyor mu? Açık açık soruldu
İş insanı Kemal Şahin'in tutuklandığı ortaya çıktı! Herkesten saklamış

Ünlü iş insanının tutuklandığı ortaya çıktı! Herkesten saklamış
Tarlaya gittiler, gözlerine inanamadılar! Tam 2,5 metre

Tarlaya gittiler, gözlerine inanamadılar! Tam 2,5 metre
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.