Balıkesir'de Kadın Girişimci Kadınlar Kahvehanesi Açtı
Gömeç ilçesinde Nebahat Şen tarafından açılan kadınlar kahvehanesi, kadınların çocuklarıyla birlikte rahatça gelebileceği bir mekan olarak hizmet verecek.
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde kadın girişimci Nebahat Şen tarafından kadınlar kahvehanesi açıldı.
Kadınlar kahvehanesinin açan girişimci Nebahat Şen, yaptığı açıklamada, kahvehaneye kadınların çocuklarıyla birlikte görül rahatlığıyla gelebileceklerini söyledi.
Kahvehanenin müşterilerinden Büşra Nur Çamurlu da ilçede kadınlara yönelik bir kahvehane bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kaynak: AA / Besire Demir - Güncel