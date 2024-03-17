Üye Girişi
Haberler

BAL Takım Oyuncusu Maç Öncesi Evlenme Teklifi Yaptı

Güncelleme:

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde BAL (Bölgesel Amatör Lig) takım oyuncusu, maç öncesi sahada kız arkadaşına sürpriz evlenme teklifinde bulundu. Oyuncunun teklifi kabul edildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde BAL (Bölgesel Amatör Lig) takım oyuncusu, maç öncesi sahada kız arkadaşına sürpriz evlenme teklifinde bulundu.

Bölgesel Amatör 4. grup 23. haftasında Tepecik spor ile Kütahya ÖİKH spor Tavşanlı Ada Stadı'nda karşıya gelmek için sahaya çıktı.

Tepecikspor'da forma giyen sol stoper oyuncusu Rıdvan Kaval'ın (27) takım arkadaşları, ellerinde pankartla saha ortasına gelerek "Benimle evlenir misin? Selda" yazılı pankartı açtı.

Kız arkadaşı Selda Kaval'ı tribünden sahaya davet eden Kaval, diz çökerek kız arkadaşına elindeki yüzükle evlenme teklifinde bulundu.

Selda Kaval da bu teklife "evet" yanıtıyla cevap verdi.

Kaval, gazetecilere, takım arkadaşlarının bu sürpriz teklife destek verdiğini söyledi.

Kız arkadaşının çok mutlu olduğunu belirten Kaval, "Evlenme teklifim güzel oldu. Hem sahada hem de ömür boyu mutlu olacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Tavşanlı Kütahya Yaşam Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Orhan Yüksel kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Kulu Belediye Başkan adayı Orhan Yüksel kaç yaşında, nereli? İsa Gökhan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Karatay Belediye Başkan adayı İsa Gökhan kaç yaşında, nereli? Muhammet Toy kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Karapınar Belediye Başkan adayı Muhammet Toy kaç yaşında, nereli? Salih Sunay kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Kadıhanı Belediye Başkan adayı Salih Sunay kaç yaşında, nereli? Mehmet İlbay kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Ilgın Belediye Başkan adayı Mehmet İlbay kaç yaşında, nereli? Mehmet Sarıcan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Hüyük Belediye Başkan adayı Mehmet Sarıcan kaç yaşında, nereli? Ramazan Koçak kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Halkapınar Belediye Başkan adayı Ramazan Koçak kaç yaşında, nereli? Sinan Dinler kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Hadim Belediye Başkan adayı Sinan Dinler kaç yaşında, nereli? Ali Yılmaz kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Güneysınır Belediye Başkan adayı Ali Yılmaz kaç yaşında, nereli? Özkan Özgüven kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Ereğli Belediye Başkan adayı Özkan Özgüven kaç yaşında, nereli? Mesut Mertcan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Emirgazi Belediye Başkan adayı Mesut Mertcan kaç yaşında, nereli? Ali Öztoklu kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Doğanhisar Belediye Başkan adayı Ali Öztoklu kaç yaşında, nereli? Mehmet Akif Özçelik kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Derebucak Belediye Başkan adayı Mehmet Akif Özçelik kaç yaşında, nereli? Yılmaz Taşlıbel kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Derbent Belediye Başkan adayı Yılmaz Taşlıbel kaç yaşında, nereli? Mehmet Aydın kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Çumra Belediye Başkan adayı Mehmet Aydın kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title