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Bakan Bolat, otomotiv temsilcileriyle AB Sanayi Hızlandırma Yasası Taslağı'nı görüştü

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Bakan Bolat, otomotiv temsilcileriyle AB Sanayi Hızlandırma Yasası Taslağı'nı görüştü
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, otomotiv sektörü temsilcileriyle AB Sanayi Hızlandırma Yasası Taslağı'na ilişkin gelişmeleri değerlendirdi. Bakanlık, Türkiye otomotiv sanayisinin taslak kapsamına tüm hükümleriyle dahil edilmesi için girişimlerini sektörle sürdürecek.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Bugün, Ticaret Bakanlığımızda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB), Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) ve Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) başkanları ve üst yönetimlerinin katılımıyla, otomotiv sektörümüzün kıymetli temsilcileri ile Avrupa Birliği'nin Sanayi Hızlandırma Yasası Taslağı'na ilişkin gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geldik" açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, Ticaret Bakanlığımızda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB), Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) ve Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) başkanları ve üst yönetimlerinin katılımıyla, otomotiv sektörümüzün kıymetli temsilcileri ile Avrupa Birliği'nin Sanayi Hızlandırma Yasası Taslağı'na ilişkin gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geldik. Toplantıda, Ticaret Bakanlığımızın AB kurumları ve üye ülkeler nezdinde yürüttüğü temaslarda gelinen aşama ile Taslağa ilişkin son gelişmeleri ele aldık. Otomotiv sektörü temsilcilerimiz de bugüne kadar gerçekleştirdikleri temaslar ve önümüzdeki dönemde atılması öngörülen adımlara ilişkin değerlendirmelerini bizimle paylaştı. Ticaret Bakanlığı olarak, önümüzdeki dönemde de Türkiye otomotiv sanayisinin Sanayi Hızlandırma Yasası kapsamına tüm hükümleri itibarıyla dahil edilmesini sağlamak amacıyla girişimlerimizi sektörümüzle yakın iş birliği ve eş güdüm içerisinde kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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