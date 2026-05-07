Bakan Bolat, Cezayirli Mevkidaşı Rezig ile Görüştü

(ANKARA)- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cezayir Dış Ticaret ve İhracatın Teşviki Bakanı Kamel Rezig ile yaptığı görüşmede, Tercihli Ticaret Anlaşması'nın en kısa sürede imzalanması yönünde mutabakata vardıklarını bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 1. Dönem Toplantısı kapsamında, Cezayir Dış Ticaret ve İhracatın Teşviki Bakanı Kamel Rezig ile ikili görüşme yaptı.

Bolat görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 1. Dönem Toplantısı kapsamında; Cezayir Dış Ticaret ve İhracatın Teşviki Bakanı Sayın Kamel Rezig ile ikili görüşme gerçekleştirdik."

Görüşmemizde, stratejik ortaklık düzeyine ulaşan Türkiye-Cezayir ilişkilerinin ticaret, yatırım ve müteahhitlik alanlarına daha güçlü şekilde yansıtılması için atılabilecek somut adımları ele aldık.

Liderlerimiz tarafından belirlenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda, ticaretimizi çeşitlendirecek ve özel sektörlerimizin pazara erişimini kolaylaştıracak mekanizmaları değerlendirdik.

Bu kapsamda, Tercihli Ticaret Anlaşması'nın en kısa sürede imzalanması yönünde mutabakata vardık. Anlaşmanın, iş dünyalarımız açısından yeni fırsatların önünü açacağına ve ticari ilişkilerimize güçlü bir ivme kazandıracağına inanıyoruz.

Bu temasların, Türkiye-Cezayir ekonomik ortaklığını daha kurumsal, dengeli ve sonuç odaklı bir zemine taşıyacağına inanıyoruz."

Kaynak: ANKA
