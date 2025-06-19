BAİBÜ'den Kıbrıscık'ta Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) İletişim Fakültesi, Kıbrıscık'ta karate sporu yapan çocuklarla buluşarak "Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi" düzenledi.

Akademisyenler ve genç iletişimcilerin rehberliğinde gerçekleşen atölyede, çocuklar hem kendi hikayelerini anlattı hem de dijital beceriler kazandı.

Doç. Dr. Rengim Sine Nazlı, Doç. Dr. Ahmet Tuncay Erdem ve Arş. Gör. Dr. Mahmut Rıfkı Ünal öncülüğünde gerçekleşen atölye, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ev sahipliğinde, Nitelikli Eğitim ve Toplum Derneği işbirliğiyle yürütüldü. Ev sahibi, karate antrenörlüğü yapan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İbrahim Damar oldu.

Bolu'yu başarıyla temsil eden karateciler, atölye kapsamında kendi hayatlarından ve spor yolculuklarından kesitler sunarak hikayelerini kayda aldı. Çocuklar önce hikayelerini resimlerle anlattı, ardından spor merkezi ve çevresinde fotoğraflar çekti.

Ortaya çıkan tüm görsel-işitsel materyaller, iletişim fakültesi akademisyenleri ve öğrencileri tarafından dijital hikayeye dönüştürüldü. Teorik bilgilerini sahada uygulama şansı bulan öğrenciler için bu proje, aynı zamanda eğitici deneyim oldu.

2024–2025 eğitim öğretim yılında başlatılan atölye, Kıbrıscık'ın spor alanındaki başarılarını dijital platformlara taşıyarak yerel hikayelerin görünürlüğünü artırdı.

Karate yapan çocukların anlatıları, yalnızca kişisel başarı hikayeleri değil, aynı zamanda küçük ilçede sporun, dayanışmanın ve eğitimin nasıl bir araya gelebildiğinin canlı örneği oldu.

Çalışmaları yakından takip eden Kıbrıscık Kaymakamı Metehan Güngör, projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek benzer sosyal sorumluluk çalışmalarının ilçede devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Atölyeye katılan yüksek lisans öğrencileri Bilal Erkan Değer, Nurgül Acar Kazmacı, Berfu Bayav Oflaz, Doğanay Yılmaz ve Mariam Javakhishvili, çocuklarla birebir çalışarak hem üretim hem de teknik süreçlerde görev aldı.