Babaeski'de Ana Arı Dağıtım Töreni Düzenlendi

Babaeski'de Ana Arı Dağıtım Töreni Düzenlendi
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Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırklareli Arı Yetiştiricileri Birliği ile İl Özel İdaresi iş birliğiyle yürütülen 'Ana Arı Yetiştiriciliği Projesi' kapsamında 150 ana arı, 75 üreticiye teslim edildi. Vali Uğur Turan, bal üretiminin önemine dikkat çekerek, desteklerin devam edeceğini ifade etti.

Babaeski ilçesinde, "Ana Arı Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında ana arı dağıtım töreni düzenlendi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırklareli Arı Yetiştiricileri Birliği ile İl Özel İdaresi iş birliğinde yürütülen proje çerçevesinde 150 ana arı, 75 üreticiye teslim edildi.

Törende konuşan Kırklareli Valisi Uğur Turan, bölgede tarım ve hayvancılığın yanında bal üretiminin de yoğun şekilde yapıldığını söyledi.

Bölge balının kalitesine dikkati çeken Turan, üreticilerin emeklerinden dolayı teşekkür ederek, tüm kurumların üreticilere destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

Vali Turan, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, dağıtılan ana arıların hayırlı olmasını temenni etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca ise 2023 ve 2024 üretim sezonlarında üretilen yaklaşık 750 ana arının Babaeski dışındaki ilçelere dağıtıldığını, bu yıl ise 150 ana arının ilk kez Babaeski'deki 75 üreticiye teslim edildiğini belirtti.

Kırklareli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nuri Çalışkan da arıcılığın gelişmesi amacıyla üreticilere yönelik projeler üretmeye ve destek sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.

Törene, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla ile üreticiler katıldı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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