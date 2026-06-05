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Avustralya'da 100 binden fazla kaçak egzotik hamam böceği ele geçirildi

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Avustralya'nın New South Wales eyaletinde, avuç içi büyüklüğünde 100 binden fazla kaçak egzotik hamam böceği ele geçirildi. Yetkililer, yasak türlerin hastalık taşıma riski ve tarıma zarar verme potansiyeli nedeniyle imha edileceğini açıkladı.

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletinde, bazıları avuç içi büyüklüğünde 100 binden fazla kaçak egzotik hamam böceğinin ele geçirildiği bildirildi.

ABC News'ün haberine göre, yetkililer egzotik omurgasız türlere yönelik şimdiye kadarki en büyük operasyonun yapıldığını belirtti.

Yetkililer, New South Wales eyaletindeki bir hayvan yetiştiricisinden bazıları avuç içi büyüklüğüne ulaşan 100 binden fazla canlı egzotik hamam böceğinin ele geçirildiğini açıkladı.

Söz konusu türlerin Avustralya'ya ithal edilmesi, bulundurulması, yetiştirilmesi ve satışının yasak olduğunu hatırlatan yetkililer, hamam böceklerinin hastalık taşıma riski bulunduğunu ve tarım ürünlerine zarar verebileceğini kaydetti.

Yetkililer, ele geçirilen hamam böceklerinin piyasa değerinin yaklaşık 200 bin Avustralya doları olduğunu ve imha edileceklerini bildirdi.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç
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