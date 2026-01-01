Haberler

Deniz Yavuzyılmaz: "Avrasya Tüneli Geçiş Ücreti 280 TL'ye Yükseldi"

Güncelleme:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Avrasya Tüneli'nde araç geçiş ücretlerinin 1 Ocak'tan itibaren 225 TL'den 280 TL'ye yükseldiğini duyurdu. Yavuzyılmaz, bu zammı eleştirerek, AKP'nin projelerdeki ücret politikalarını 'soygun' olarak nitelendirdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Avrasya Tüneli'nde araç geçiş ücretlerinin 1 Ocak itibarıyla 225 TL'den 280 TL'ye yükseltildiğini açıkladı.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yap-İşlet-Devret modeliyle hayata geçirilen projelerde uygulanan ücret politikalarını eleştirerek, şunları kaydetti:

"AKP'den bir yeni yıl hediyesi daha. Avrasya Tüneli'nde araç geçiş ücretlerine 1 Ocak itibariyle zam geldi. 225 TL'lik araç geçiş ücreti 280 TL oldu. AKP'nin Yap-İşlet-Devret modeli projelerdeki soygunu son sürat devam ediyor."

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

