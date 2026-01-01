Deniz Yavuzyılmaz: "Avrasya Tüneli Geçiş Ücreti 280 TL'ye Yükseldi"
(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Avrasya Tüneli'nde araç geçiş ücretlerinin 1 Ocak itibarıyla 225 TL'den 280 TL'ye yükseltildiğini açıkladı.
Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yap-İşlet-Devret modeliyle hayata geçirilen projelerde uygulanan ücret politikalarını eleştirerek, şunları kaydetti:
"AKP'den bir yeni yıl hediyesi daha. Avrasya Tüneli'nde araç geçiş ücretlerine 1 Ocak itibariyle zam geldi. 225 TL'lik araç geçiş ücreti 280 TL oldu. AKP'nin Yap-İşlet-Devret modeli projelerdeki soygunu son sürat devam ediyor."