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ATP 2019'da yükselen Tunuslu tenisçi Malik Ceziri, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

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Profesyonel tenisçi Malik Ceziri, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, fotoğrafları inceledi ve oy kullandı.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 2019'da erkekler sıralamasında 42'nci sıraya kadar yükselen Tunuslu eski profesyonel tenisçi Malik Ceziri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Başkent Tunus'ta AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 5 kategorideki 147 fotoğrafı inceleyen Ceziri, fotoğrafları çok beğendiğini, oy vereceği kareleri seçerken zorlandığını söyledi.

Ünlü tenisçi Ceziri, haber kategorisinde Yassine Gaidi'nin "Umut ve Korku", spor kategorisinde Annika Hammerschlag'ın "Çöplük topçuları" fotoğrafını oylayan Ceziri, çevre kategorinde ise Sergen Sezgin'in "Kaçış" karesine oy verdi.

Ceziri, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Hepimiz birimiz için", " Gazze : Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Son sığınak" fotoğrafları için oy kullandı.

Gazze-Kanıt kategorisinde savaştaki çocuk fotoğraflarından çok etkilendiğini belirten Ceziri, "Bir baba olarak bu fotoğraf beni çok etkiledi, savaş mağduru küçük çocukların fotoğraflarından çok etkilendim." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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