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Ankara'da C plaka sahibi servisçiler 200 plakanın kiralama ihalesinin iptalini istedi

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Ankara'da C plaka sahibi servisçiler 200 plakanın kiralama ihalesinin iptalini istedi
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Ankara'da C plaka sahibi servisçiler, 200 plakanın 3 yıllığına kiralanması ihalesinin iptali talebiyle ABB önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, uygulamanın esnafın ekonomik geleceği ve mesleki haklarını etkileyeceği belirtilerek araç kiralama yönteminden vazgeçilmesi istendi.

Ankara'da "C plaka" sahibi servisçiler, 200 plakanın 3 yıllığına kiralanmasına yönelik ihale sürecinin iptal edilmesi talebiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) önünde basın açıklaması yaptı.

Servis esnafının katılımıyla gerçekleştirilen açıklamada, uygulamanın sektörde faaliyet gösteren esnafın ekonomik geleceği ve mesleki hakları üzerindeki etkilerine dikkat çekilerek, araç kiralama yönteminden vazgeçilmesi çağrısı yapıldı.

C Plaka Yol Arkadaşları Dayanışma Ağı İnisiyatifi Kurucusu Vedat Ağtaş, plaka kiralama ihalesi ve buna bağlı gelişmelere ilişkin şunları söyledi:

"Ansızın 300 plaka ihalesiyle başlayan süreç, halk otobüslerinin nevi değişikliği adı altında gündeme sunulmuştur. Arkasından S plakaların merkezde çalışması ve okul sezonunda merkezdeki okullarda çalıştırılması gündeme alındı. Bunun arkasından 171 C plakası ihaleye çıkartılmış, bunun da mahkeme kararıyla durdurulmasından önce 500 C plaka kiralanması gündeme alındı. Sonra kimle, nerede, ne zaman yapıldığı belli olmayan pazarlık sürecinden sonra 200 C plakasının 3 yıl süreyle kiralanmasının görüşülmesi belediye meclisi kararına bağlanmıştır."

Ağtaş, 200 C plakanın 3 yıllığına kiralanması girişiminden vazgeçilmesini ve buna ilişkin ihale sürecinin iptal edilmesini talep ettiklerini belirterek, plaka ihtiyacının hangi verilere göre belirlendiğinin ve uygulamanın esnaf üzerindeki muhtemel etkilerinin açıklanması konusunda çağrıda bulundu.

Basın açıklaması C plaka esnafının Ankara Büyükşehir Belediyesine dilekçe bırakmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA
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