Amasya Merzifon Havalimanı'nda Nisan Ayında 12 Bin 602 Yolcu Hizmet Aldı

Amasya Merzifon Havalimanı'nda Nisan Ayında 12 Bin 602 Yolcu Hizmet Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, Amasya Merzifon Havalimanı'nda nisan ayında toplamda 12 bin 602 yolcuya hizmet verildi. İç hat yolcu trafiği 11 bin 700, dış hat yolcu trafiği ise 902 olarak kaydedildi.

Amasya Merzifon Havalimanı'nda, nisan ayında 12 bin 602 yolcuya hizmet verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Amasya Merzifon Havalimanı'na ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

DHMİ verilerine göre, havalimanında nisan ayında, iç hat yolcu trafiği 11 bin 700, dış hat yolcu trafiği ise 902 oldu. Böylece toplam 12 bin 602 yolcuya hizmet verildi.

Geçen ay havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 80, dış hatlarda da 8 olmak üzere toplamda 88'e ulaştı. Yük trafiği ise 107 ton oldu.

Bu yılın 4 aylık döneminde de yolcu trafiği 50 bin 871, uçak trafiği 388, yük trafiği ise 504 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel
Orta Doğu masası İsrail'i sarstı: Kaybettik

Erdoğan'ın katıldığı 4'lü zirve bir ülkeyi sarstı: Kaybettik
Süper Lig'in efsane takımı amatöre düştü! Fatura emekçilere kesildi

Amatöre düşen Süper Lig'in efsane kulübü faturayı emekçiye kesti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mahmut Uslu'dan 'Mourinho ile devam mı edeceksiniz?' sorusuna görülmemiş yanıt

"Mourinho ile devam edecek misiniz?" sorusuna görülmemiş yanıt
Bakan Fidan'dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok

İmzalar atıldı ama YPG direnmeye devam ediyor
Galatasaray'da Lucas Torreira'dan Okan Buruk'a olay şaka

Mikrofonu eline alıp Okan Buruk'u istifaya davet etti
Lyon'da bir devir sona eriyor! Lacazette'den veda

Bir devir sona eriyor! Takımdan ayrılacağı açıklandı
Ünlü jokey Halis Karataş attan düştü! İşte son durumu

Ünlü jokey attan düştü! Sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi
Yaz sezonunu Fethiye'de açan Gülcan Arslan cesur pozlarıyla nefes kesti

Bikinisini dar geldi, üstsüz poz verdi
Dün tahliye edilip bugün tekrar gözaltına alınan Arif Kocabıyık tutuklandı

Dün tahliye edilen Arif Kocabıyık tekrar tutuklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.