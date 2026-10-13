Haberler

Albüm: 26. Çin Uluslararası Endüstri Fuarı, Shanghai'da başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Albüm: 26. Çin Uluslararası Endüstri Fuarı, Shanghai'da başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SHANGHAİ, 13 Ekim (Xinhua) -- "Akıllı Ekonomi, Sınırsız Akıllı Üretim" temasıyla düzenlenen 26. Çin Uluslararası Endüstri Fuarı pazartesi günü Çin'in doğusundaki Shanghai'da başladı.

SHANGHAİ, 13 Ekim (Xinhua) -- "Akıllı Ekonomi, Sınırsız Akıllı Üretim" temasıyla düzenlenen 26. Çin Uluslararası Endüstri Fuarı pazartesi günü Çin'in doğusundaki Shanghai'da başladı.

Kaynak: Xinhua
NBA yıldızından Galatasaray sürprizi! Geceye damga vurdu

Gören dönüp bir daha baktı! Kim olduğunu tahmin edemezsiniz
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Breaking Bad oyuncusu RJ Mitte’nin ölümünden 5 gün önceki son paylaşımı: White ailesinin hikâyesi bitmedi

Breaking Bad’in yıldızı ölümünden 5 gün önce paylaşmıştı: Hikâye bitmedi
Abramoviç otelden vazgeçti! 100 dönüm arazi aldı, bakın ne yapacak

Abramoviç otelden vazgeçti! 100 dönüm arazi aldı, bakın ne yapacak
Demet Akalın’dan Erkan Petekkaya’nın Hülya Avşar yorumuna yanıt: Böyle bir şey denir mi?

Demet'ten Petekkaya'ya tepki: Böyle bir şey denir mi?
Şampiyonlar Ligi binlerce kez simüle edildi! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kazanma ihtimalleri açıklandı

Bu hiç iyi olmadı! Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kötü haber
Görevi ateşle savaşmaktı! Kundakçı eski sevgili dehşetinde Ebru'dan acı haber geldi

Kundakçı eski sevgili dehşetinde Ebru'dan acı haber geldi
16 yaşındaki kızı taciz eden robota polis el koydu

16 yaşındaki kıza yaptığı hareket başını yaktı! Fotoğraf karakoldan
Özgür Özel, Cemil Tugay'a 'Namussuz' dedi

Özel'den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: O namussuzu...