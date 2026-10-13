Albüm: 26. Çin Uluslararası Endüstri Fuarı, Shanghai'da başladı

Albüm: 26. Çin Uluslararası Endüstri Fuarı, Shanghai'da başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SHANGHAİ, 13 Ekim (Xinhua) -- "Akıllı Ekonomi, Sınırsız Akıllı Üretim" temasıyla düzenlenen 26. Çin Uluslararası Endüstri Fuarı pazartesi günü Çin'in doğusundaki Shanghai'da başladı.
SHANGHAİ, 13 Ekim (Xinhua) -- "Akıllı Ekonomi, Sınırsız Akıllı Üretim" temasıyla düzenlenen 26. Çin Uluslararası Endüstri Fuarı pazartesi günü Çin'in doğusundaki Shanghai'da başladı.
Kaynak: Xinhua