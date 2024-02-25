Alaçamspor, Suluova Sebatspor'a 5-1 mağlup oldu
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 12. Grup'ta mücadele eden Alaçamspor, sahasında Suluova Sebatspor'a 5-1 yenildi. Ev sahibi takımın tek golünü atan Demir ise kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 12. Grup'ta mücadele eden Alaçamspor, 17. hafta müsabakasında sahasında karşılaştığı Suluova Sebatspor'a 5-1 mağlup oldu.
Alaçam Şehir Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekip, 28. dakikada Muharrem Kadir Demir'in attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk takımdan Kamil Yolcu 30'uncu, Okan Çiçen 52'nci Aşur Altunel 55'inci, Emre Nur ise 74 ve 80'inci dakikalarda gol attı.
5-1 mağlup olan ev sahibi takımın tek golünü atan Demir 50. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu maçın ardından Alaçamspor 18 puanda kalırken, Suluova Sebatspor ise 27 puana yükseldi.
Alaçamspor, 3 Mart'ta ligin 18. hafta karşılaşmasında Osmancık Belediyespor'a konuk olacak.