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Eber Gölü'nde çıkan yangın havadan ve karadan söndürüldü

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AFYONKARAHİSAR'da Eber Gölü'nün kuruyan bölgelerindeki sazlıklarda 7 gün önce çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan çalışmalarla söndürüldü.

AFYONKARAHİSAR'da Eber Gölü'nün kuruyan bölgelerindeki sazlıklarda 7 gün önce çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan çalışmalarla söndürüldü.

Eber Gölü'nün Bolvadin ilçesine bağlı Derekarabağ köyü sınırlarındaki sazlıkta, 26 Ekim'de yangın çıktı. 5 farklı noktadan yükselen alevleri gören köylüler, durumu jandarma ve itfaiyeye bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Zemin yapısı nedeniyle kara ulaşımının güç olduğu bölgeye ilk etapta yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Helikopterin müdahalesi sonrası dün yangın kontrol altına alındı; ancak aynı gün saat 16.00 sıralarında rüzgarla alevler yeniden yayıldı. Karadan müdahalenin güçlükle yapılabildiği yangın bölgesinde, bugün de havadan söndürme çalışmaları yapıldı. 3 ilçenin sınırlarında bulunan Eber Gölü'ndeki yangın, yoğun çabalar sonucu söndürüldü.

'EN AZ 50 KİLOMETREKARELİK BİR ALANDA ETKİLİ OLDU'

Eber Gölü alan kılavuzu Kadir Ateş, "144 kilometrelik bir alana sahip olan gölde, en az 50 kilometrekarelik bir alanda yangın etkili oldu. 50 kilometrekarelik alanda uçakların yaptığı söndürme çalışma tamamlanırken, kamışlardaki yangın söndürüldü. Rüzgarın topraktaki külleri savurmasıyla çıkan kıvılcımlar, toprak yüzeyindeki torfun yanmasına neden oluyor. Şu an yanan sadece yüzeydeki torf" dedi.

Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçe sınırlarında bulunan, 10'a yakın köyde yaşayanların balıkçılık ve kamış üretiminde gelir kapısı olan Eber Gölü'nde sazlıktan hasat edilen kamışlar, birçok ülkeye ihraç ediliyor. Eber Gölü, 4 Kasım 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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