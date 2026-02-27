Afyonkarahisar'da 6 milyon 500 bin makaron ele geçirildi
Afyonkarahisar'da yapılan polis uygulamasında bir tırda 6 milyon 500 bin sahte bandrollü boş makaron bulundu. Tır sürücüsü gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da 6 milyon 500 bin sahte bandrollü makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir tırı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 6 milyon 500 bin sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan tır sürücüsüne, yasal işlem uygulandı. ???????
Kaynak: AA / Arif Yavuz