Afyonkarahisar'da 6 milyon 500 bin makaron ele geçirildi

Afyonkarahisar'da yapılan polis uygulamasında bir tırda 6 milyon 500 bin sahte bandrollü boş makaron bulundu. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da 6 milyon 500 bin sahte bandrollü makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir tırı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 6 milyon 500 bin sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsüne, yasal işlem uygulandı. ???????

Kaynak: AA / Arif Yavuz
