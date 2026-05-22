Adıyaman'da çiftçilere zeytin fidanı ve arılı kovan dağıtıldı

Adıyaman'da çiftçilere zeytin fidanı ve arılı kovan dağıtımı gerçekleştirildi.

Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresinin destekleri ile Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen, "Adıyaman'da Zeytin Üretiminin Yaygınlaştırılması" ve "Adıyaman İli Arıcılık Faaliyetlerinin Geliştirilmesi" projeleri kapsamında çiftçilere 27 bin 916 adet zeytin fidanı, arı yetiştiricilerine ise bin 500 adet arılı kovan dağıtıldı.

Dağıtım törenine katılan Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, kentin bereketli topraklarında alın teriyle üretim yapan üreticilere zeytin fidanları ve arılı kovanların hayırlı olmasını temenni etti.

Küçük, "Devlet olarak emek veren çiftçimizin, alın teriyle üreten yetiştiricimizin her zaman yanındayız. Tarımın gelişmesine katkı sağlayacak, üreticimizin emeğine değer katacak ve kırsalda üretim gücünü artıracak bu desteklerin; tüm çiftçilerimize, arı yetiştiricilerimize ve ilimiz ekonomisine hayırlı, bereketli ve uğurlu olmasını diliyorum." dedi.