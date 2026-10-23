ABD'li havayollarında yakıt maliyetleri, güçlü talebe rağmen kar marjını baskıladı

ABD'li havayollarında yakıt maliyetleri, güçlü talebe rağmen kar marjını baskıladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD'nin önde gelen havayolu şirketleri yılın üçüncü çeyreğinde elde ettikleri gelirleri açıkladı. Açıklanan bilançolara göre artan yakıt maliyetleri, güçlü seyahat talebine rağmen kar marjları üzerinde baskı yarattı.
NEW YORK, 23 Ekim (Xinhua) -- ABD'nin önde gelen havayolu şirketleri yılın üçüncü çeyreğinde elde ettikleri geliri açıkladı. Açıklanan bilançolara göre, artan yakıt maliyetleri, güçlü seyahat talebine rağmen kar marjları üzerinde baskı yarattı.
Kaynak: Xinhua