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Diyarbakır merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonları: 27 gözaltı

Diyarbakır merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonları: 27 gözaltı
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İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır merkezli 6 ilde kamu kurumlarının adını kullanarak dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonlarda 27 şüphelinin yakalandığını, hesaplarda 1 milyar TL para hareketliliği tespit edildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır merkezli 6 ilde kamu kurum ve kuruluşlarının adını ve nüfuzunu kullanarak dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonlarda 27 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Asayiş Daire Başkanlıkları, MASAK ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonlarda 27 şüpheli yakalandı. MASAK incelemeleri sonucunda şüphelilerin hesaplarında 1 milyar TL para hareketliliği bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerin; dernek, federasyon ve konfederasyon gibi yapılanmaları kullanarak faaliyet gösterdikleri belirlendi. Devlet kurumlarında işe yerleştirme, TOKİ tarafından kura dışı konut tahsis ettirme, silah taşıma/bulundurma ruhsatı temin etme, yazılmış trafik idari para cezalarını sistemden sildirme, yurt dışına gönderme, çeşitli resmi işlemleri yaptırma gibi vaatlerde bulunarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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