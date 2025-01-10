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47 Yıldır Gazetecilik Yapan Davut Aktaş'ın Hikayesi

47 Yıldır Gazetecilik Yapan Davut Aktaş'ın Hikayesi
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Samsun'da 75 yaşındaki Davut Aktaş, 1978 yılından bu yana gazetecilik yapıyor. Şu anda Hedef Halk gazetesinde spor haberleri müdürü olarak çalışan Aktaş, mesleğini büyük bir aşkla sürdürüyor ve genç gazetecilere 'İşini sevmeden bu iş yapılmaz' diyor.

Samsun'da yaşayan 75 yaşındaki Davut Aktaş, 1978 yılında başladığı gazetecilik mesleğini 47 yıldır sürdürüyor.

Fotoğrafçılık yaparken bir gazeteci arkadaşına yangın haberinde yardım etmesinin ardından 1978 yılında mesleğe başlayan Aktaş, o günden bu yana fotoğraf makinesini elinden bırakmadı.

Pek çok ulusal basın kuruluşunda çalışan Aktaş, mesleğine Samsun'da faaliyetini sürdüren Hedef Halk gazetesinde spor haberleri müdürü olarak devam ediyor.

Spor müsabakalarını takip eden ve fotoğraf çeken Aktaş, ardından haberini yazıyor.

Aktaş'ın bugüne kadar katıldığı yarışmalarda 5 Türkiye birinciliği, 3 Türkiye ikinciliği ile 1 Türkiye üçüncülüğü bulunuyor.

Mesleğini ilk günkü heyecanıyla yürüten Aktaş, oğlunun yanı sıra pek çok gazeteci de yetiştirdi.

"İşini sevmeden bu iş yapılmaz"

Evli, 2 çocuk ve 2 torun sahibi Aktaş, AA muhabirine, aktif olarak işe yeni başlamış gibi çalıştığını söyledi.

Mesleğini çok sevdiğini dile getiren Aktaş, "Çalışıyorum, çok seviyorum bu işi ben. Spor sayfalarını yapıyorum. Yani böyle günümüzü geçiriyoruz ama çok seviyorum bu mesleği." dedi.

Yeni neslin kendileri gibi heyecanlı olmadığını belirten Aktaş, "Mesela Samsunspor-İstanbulspor maçında yağmur yağıyordu. Etrafıma bir baktım, iki gazeteci yok, hepsi içeride yağmurdan ıslanmamak için ama ben su içinde kaldım ama ertesi gün millet gazeteyi alınca zaten farkı gördü." diye konuştu.

Oğlunu da gazeteci olarak yetiştirdiğine işaret eden Aktaş, meslek hayatında unutamadığı, heyecan yaşadığı çok sayıda anısı bulunduğunu vurguladı.

Genç gazetecilere tavsiyelerde bulunan Aktaş, "Bu iş sevmeden yapılmaz. Bu işi seveceksin. Yağmur yağdı mı içeriye gitmeyeceksin. Dünya çapında olay olur o anda. Çalışacaklar, işini sevecek. İşini sevmeden bu iş yapılmaz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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