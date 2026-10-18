2027 ulaştırma bütçesi 1 trilyon lirayı aşacak, en büyük pay demir yoluna ayrılacak

Türkiye, gelecek yıl demir yolu ulaşımı, kara yolu ulaşımı, bilgi ve iletişim, deniz yolu ulaşımı ile kombine taşımacılık, lojistik ve tehlikeli mal taşımacılığı programları için 1 trilyon lirayı aşkın harcama yapmayı öngörüyor.

AA muhabirinin, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlediği bilgiye göre, teknolojik gelişmelerin sağladığı ilerleme, ulaşım sektöründe hızlı değişimi de beraberinde getiriyor. Bu sürece ayak uydurmak amacıyla gelecek yıl ulaştırma programları için çeşitli tutarlarda kaynak aktarılacak.

Bu kapsamda, ulaştırma sektöründe en fazla pay 514 milyar 941 milyon 311 bin lirayla demir yolu ulaşımı için kullanılacak. Bu yıl yaklaşık 377 milyar 196 milyon 244 bin lira olan söz konusu bütçe, 2027 için yaklaşık yüzde 36,52 artırıldı.

İkinci sıradaki kara yolu ulaşımı için bu yıl 365 milyar 156 milyon 17 bin lira olarak ayrılan bütçe, gelecek yıl yüzde 32,12 artışla 482 milyar 458 milyon 296 bin liraya yükseltildi.

Bilgi ve iletişim programının bütçesi de yüzde 38,84 artırılarak 23 milyar 292 milyon 789 bin liradan 32 milyar 339 milyon 916 bin liraya çıkarıldı.

Deniz yolu ulaşımı programında bu yıl yaklaşık 7 milyar lirayı bulan bütçe, gelecek yıl için yüzde 166,16 artışla 18 milyar 126 milyon 46 bin liraya ulaştı.

Kombine taşımacılık, lojistik ve tehlikeli mal taşımacılığı programında ise gelecek yıl bütçesi, bu yıla kıyasla yüzde 21,29 artarak 7 milyar 330 milyon 919 bin lira oldu.

Böylece, bu yıl 778 milyar 499 milyon 194 bin lira olan ulaştırma programlarındaki toplam bütçe, gelecek yıl yüzde 35,54 artışla 1 trilyon 55 milyar 196 milyon 488 bin lirayı bulacak.

"Ulaştırma yatırımlarımızla Türkiye'nin geleceğini inşa edeceğiz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ulaştırma yatırımlarında mevcut altyapının daha verimli kullanılması, demir yolu kapasitesinin artırılması, liman ve lojistik altyapısının geliştirilmesi ve farklı ulaşım türlerinin birbirine entegre edilmesinin öne çıktığını söyledi.

Yatırımların hız kesmeden devam edeceğini vurgulayan Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Ulaştırmanın bütün modlarında yatırımlarımız için gelecek yıl 1 trilyon liranın üzerinde bütçe ayrıldı. Demir yoluna ayrılan bütçemiz ilk sırada yer aldı. Ülkemizi demir ağlarla örmek için demir yolu yatırımlarımızı daha ileriye taşıyacağız. Erişilebilir bir Türkiye için ülkemizin dört bir yanına yaptığımız yatırımlarımız sadece demir yoluyla sınırlı kalmadı. Kara yolundan demir yoluna, havacılıktan denizciliğe kadar birçok alanda yatırım yaptık. Türkiye, ulaştırma alanında gerçekleştirdiği büyük yatırımlar ve altyapı projeleriyle önemli bir dönüşüme imza attı. Türkiye ulaştırmada çağ atlamış bir ülkedir. Ulaştırma, haberleşme ve altyapımızı güçlendirdik, daha da güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin ihtiyaçlarını esas alan ulaştırma yatırımlarımızla Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için durmadan çalışacağız."

Uraloğlu, 2027'de de ulaştırma alanlarına ayrılan bütçeyle kara, demir ve hava yolları ile denizcilik ve haberleşme sektörlerindeki yatırımları durmadan sürdüreceklerini bildirdi.

Bu yıl bakanlık olarak aldıkları bütçeye değinen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak 2026'da milli bütçeden aldığımız yatırım payı yaklaşık 525 milyar liradır. Bu sene yaptığımız ve yapacağımız açılışların tutarı 605 milyar liranın üzerinde olacak. Hazineden aldığımız her kuruşu vatandaşımızın hizmetine dönüştürüyoruz. Sene sonuna kadar hizmete açacağımız birçok projemiz olacak."

Ulaştırma programlarına bu yıl ve 2027 için ayrılan ödenekler şöyle:

Programlar 2026 Bütçesi (TL) 2027 Bütçesi Teklifi (TL) Bilgi ve iletişim 23.292.789.000 32.339.916.000 Demir yolu ulaşımı 377.196.243.900 514.941.311.000 Deniz yolu ulaşımı 6.809.995.000 18.126.046.000 Kara yolu ulaşımı 365.156.017.000 482.458.296.000 Kombine taşımacılık, lojistik ve tehlikeli mal taşımacılığı 6.044.149.100 7.330.919.000 Toplam 778.499.194.000 1.055.196.488.000

Kaynak: AA