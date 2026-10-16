2027 bütçesinde personel giderleri için 6,3 trilyon lira öngörüldü

2027 bütçesinde personel giderleri için 6,3 trilyon lira öngörüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2027 bütçe teklifine göre personel giderleri için toplam 6,3 trilyon lira öngörülüyor. Personel giderleri ödeneği 2026'ya göre yüzde 28,8 artarken en büyük pay 1 trilyon 794,5 milyar lirayla Milli Eğitim Bakanlığına ayrıldı.
Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri personeline gelecek yıl 6,3 trilyon lira nakdi ödeme planlanıyor.
AA muhabirinin, 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlediği bilgiye göre, kurumlara ayrılan 27 trilyon 276 milyar 87 milyon 71 bin liralık bütçenin yaklaşık yüzde 23,2'si personel giderleri için kullanılacak.
Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı, personel giderleri için 1 trilyon 794 milyar 497 milyon lira ile bütçeden en fazla payı aldı. Sağlık Bakanlığı personeli için 1 trilyon 113 milyar 830 milyon liraya yakın ödenek aktarılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü 523 milyar 662 milyon lirayla üçüncü sırada bulunurken Milli Savunma Bakanlığına 501 milyar 511 milyon lira ayrıldı.
Jandarma Genel Komutanlığı personel giderleri gelecek yıl yaklaşık 370 milyar 769 milyon lira, Adalet Bakanlığı personel giderleri 312 milyar 696 milyon lira, Diyanet İşleri Başkanlığı personel giderleri 193 milyar 601 milyon lira olarak belirlendi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel giderleri için 107 milyar 980 milyon lira, Tarım ve Orman Bakanlığı personel giderleri için 96 milyar 714 milyon lira, İçişleri Bakanlığı için 93 milyar 376 milyon lira ayrıldı.
Özel bütçeli idareler
Özel bütçeli kurumların personeline gelecek yıl 807 milyar 411 milyon lira ödeme öngörülüyor. Buraya dahil olan yükseköğretim kurumları personeli için 572 milyar 814 milyon lira aktarılacak.
Özel bütçeli kurumlardan personel ödemesi için en yüksek kaynak 55 milyar 78 milyon lirayla Karayolları Genel Müdürlüğüne verilecek. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 52,3 milyar lira ayrıldı. Orman Genel Müdürlüğü personeli için 43,1 milyar lira aktarımı yapılacak.
Düzenleyici ve denetleyici kurumların personeli için 19 milyar 135 milyon lira ödeme öngörüldü. Bu kategoride Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 4,7 milyar lirayla ilk, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 3,6 milyar lirayla ikinci sırayı aldı.
Ödeneklerin ekonomik sınıflandırılmasına göre, bütçeden personel giderleri için toplam 6,3 trilyon lira ayrılırken, bu tutar 2026 için 4,9 trilyon lira olarak belirlenmişti. Buna göre personel giderleri ödeneği yaklaşık yüzde 28,8 arttı.
Sosyal güvenlik devlet primi için ise 2026'da 599,7 milyar lira gider öngörülürken bu tutar 2027'de yüzde 33,1 artışla 798 milyar 466 milyon 394 bin lira olarak belirlendi.
2027 bütçesinde kurumlar için öngörülen personel giderleri (Türk lirası) şöyle:
|Kurumlar
|Personel Giderleri
|Sos. Güv. Dev. Primi Gid.
|Türkiye Büyük Millet Meclisi
|19.398.588.000
|2.213.156.000
|Cumhurbaşkanlığı
|5.828.174.000
|369.840.000
|Anayasa Mahkemesi
|780.829.000
|83.551.000
|Yargıtay
|4.619.466.000
|558.651.000
|Danıştay
|3.268.603.000
|356.526.000
|Hakimler ve Savcılar Kurulu
|1.572.883.000
|159.810.000
|Sayıştay
|4.533.848.000
|534.069.000
|Adalet Bakanlığı
|312.696.450.000
|34.503.419.000
|Milli Savunma Bakanlığı
|501.511.431.000
|61.527.028.000
|İçişleri Bakanlığı
|93.376.428.000
|18.156.621.000
|Dışişleri Bakanlığı
|25.079.028.000
|2.167.403.000
|Hazine ve Maliye Bakanlığı
|41.602.494.000
|4.221.438.000
|Milli Eğitim Bakanlığı
|1.794.496.617.000
|224.461.720.000
|Sağlık Bakanlığı
|1.113.829.497.000
|134.906.716.000
|Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
|6.043.261.000
|1.001.982.000
|Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
|107.980.442.000
|17.062.166.000
|Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
|1.894.412.000
|250.530.000
|Kültür ve Turizm Bakanlığı
|26.916.873.000
|3.462.316.000
|Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
|6.524.083.000
|818.967.000
|Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
|28.281.690.000
|3.715.412.000
|Ticaret Bakanlığı
|30.393.103.000
|3.345.560.000
|Gençlik ve Spor Bakanlığı
|4.484.536.000
|690.883.000
|Tarım ve Orman Bakanlığı
|96.713.663.000
|12.498.756.000
|Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
|434.112.000
|53.282.000
|Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı
|30.314.776.000
|2.447.173.000
|Jandarma Genel Komutanlığı
|370.768.699.000
|35.230.743.000
|Sahil Güvenlik Komutanlığı
|17.567.720.000
|2.052.963.000
|Emniyet Genel Müdürlüğü
|523.661.597.000
|74.937.823.000
|Diyanet İşleri Başkanlığı
|193.601.228.000
|24.764.560.000
|Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
|12.165.988.000
|1.485.166.000
|Gelir İdaresi Başkanlığı
|62.151.129.000
|7.391.753.000
|Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
|14.989.577.000
|2.307.337.000
|Meteoroloji Genel Müdürlüğü
|3.323.596.000
|554.310.000
|Göç İdaresi Başkanlığı
|16.344.583.000
|3.123.267.000
|Avrupa Birliği Başkanlığı
|693.675.000
|92.875.000
|Devlet Arşivleri Başkanlığı
|1.277.338.000
|218.776.000
|İletişim Başkanlığı
|1.786.620.000
|187.909.000
|Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı
|3.718.901.000
|598.107.000
|Strateji ve Bütçe Başkanlığı
|1.850.184.000
|203.363.000
|Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
|5.289.106.000
|636.362.000
|İklim Değişikliği Başkanlığı
|222.357.000
|22.534.000
|Genel Bütçeli Kurumlar (I Sayılı Cetvel)
|5.491.987.585.000
|683.374.823.000
|Özel Bütçeli Kurumlar (II Sayılı Cetvel)
|807.411.101.000
|112.300.436.000
|Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar (III Sayılı Cetvel)
|19.134.920.000
|2.791.135.000
|I+II+III Sayılı Cetvele Tabi Kurumlar Toplamı
|6.318.533.606.000
|798.466.394.000
|Özel Bütçelere ve DDK'lere Hazine Yardımı
|0
|0
|Gelirden Ayrılan Paylar
|0
|0
|Merkezi Yönetim Bütçesi Toplamı (Hazine Yardımları ve Gelirden Ayrılan Pay Hariç)
|6.318.533.606.000
|798.466.394.000