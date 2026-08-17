2026-ÖZYES Sınavı Bugün Sona Eriyor

2026- Yks Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı'nın (ÖZYES) oturumları bugün sona eriyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla yapılan sınav, 15 Ağustos'ta başlayıp üç gün boyunca her gün 2 oturum halinde düzenlendi.

ÖSYM tarafından tek bir merkezi sınav haline getirilerek ilk kez 2024'te uygulanan sınava, bu yıl 24 bin 381 aday başvurdu.

36 ilde 44 sınav merkezi ile 48 bina ve salonda düzenlenen 2026-ÖZYES, bu yıl Çanakkale, Çorum, Kastamonu, Muş, Sivas ve Tekirdağ'da da uygulandı.

Her bir oturumu 210 dakika süren sınavın sabah oturumları saat 09.00'da başlayıp saat 12.30'da sona erecek, öğleden sonraki oturumları ise saat 14.30'dan saat 18.00'e kadar sürecek.

148 engelli aday başvurdu

Fiziki yeterlilik testi şeklinde uygulanan ÖZYES kapsamında, adaylara uygulamalı sınav için verilen 2 haktan en iyi dereceleri işleme alınacak.

Engelli adaylara da uygulamalı sınav için 2 hak verilerek en iyi derecelerin işleme alınacağı 2026-ÖZYES sonuçları, 9 Eylül'de açıklanacak.

Adayların 16 bin 202'sini erkekler, 8 bin 179'unu kadınlar oluşturdu. Sınava 1063 milli sporcu, 148 engelli aday başvurdu.

Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu ve 83 aday bu haktan yararlandı.

Sınavda görev alacak 37 üniversiteden gelen 76 cihaz görevlisine, ÖSYM yerleşkesinde teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Yeni açılan sınav merkezlerine yönelik ekstra eğitim uygulaması gerçekleştirildi. Sınav oturumlarında, 7 bin 370 kişi görev aldı.

2026-ÖZYES sonuçlarına göre, bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2026-2027 öğretim yılı için geçerli olacak.

Kaynak: AA