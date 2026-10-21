2026 Kamu Spor Oyunları şampiyonu İl Müdürlüğü voleybol takımı Köse'yi ziyaret etti

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2026 yılı Kamu Spor Oyunları Voleybol Turnuvası'nda şampiyon olan İl Müdürlüğü voleybol takımı, İl Müdürü İslam Köse'yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette sporcularla bir araya gelen Köse, turnuvada elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şampiyonluğun kurum çalışanları arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmanın göstergesi olduğunu belirten Köse, turnuva boyunca ortaya koydukları mücadele, azim ve takım ruhu dolayısıyla sporcuları tebrik etti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA