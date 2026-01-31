Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü 2025 yılı faaliyet raporu açıklandı

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğünün, 2025'te yatırım, bakım-onarım ve trafik güvenliği çalışmaları kapsamında 5 milyar 380 milyon 955 bin lira ödenek harcandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2025'te olduğu gibi 2026 yılında da ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtildi.

2025'te çalışmaları süren 5 adet 9 tüp tünelin toplam proje uzunluğunun 46,4 kilometre olduğu ifade edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Erzurum Kuzey Çevre Yolu'nun demiryolu geçişinde yer alan 32 metre uzunluğundaki çift köprü 2025 yılında tamamlandı. Ayrıca 118 metre uzunluğundaki Horasan Tarihi Betonarme Kemer Köprüsü'nün restorasyonu da bitirildi. Karla mücadele kapsamında 47 bin 200 ton tuz kullanıldı. Yıl boyunca 98.600 ton yama malzemesi kullanılarak bakım-onarım çalışmaları yapıldı, 147 kilometre sathi kaplama gerçekleştirildi. Karla mücadele çalışmaları kapsamında 270 personel ve 152 araç görev alırken, 32 bin ton tuz agregası ve 15 bin 200 ton tuz kullanıldı."

Trafik güvenliği kapsamında ise Köprüköy-Hınıs Ayrımı Kavşağı'nda yaya üstgeçidi, Oltu-Göle Yolu Akşar Şehir Geçişi ile Erzurum Kuzey Çevre Yolu Karaz-Ilıca Kavşağı'nda 2 hemzemin kavşak sinyalizasyonu, 3 bin 450 metrekare düşey işaretleme, 890 bin 500 metrekare yatay işaretleme, 43 bin 240 metre oto korkuluk imalatı yapıldığı kaydedildi.

Aşkale ve Aziziye denetim istasyonlarında ise 690 bin aracın denetlendiği belirtilen açıklamada, "2025'te, Uzundere Şehir Geçişi, Çat Şehir Geçişi, Oltu Organize Sanayi Kavşağı, Horasan Tarihi Betonarme Kemer Köprüsü Restorasyonu, Olur–Ardanuç Heyelan Islahı, Yusufeli–Olur Yolu Heyelan Islahı ve Ayvalı Köy Geçişi ile Erzurum Kuzey Çevre Yolu Demiryolu Üstgeçit Köprüsü projeleri tamamlanarak hizmete alındı." denildi.