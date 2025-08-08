2025 Dünya Oyunları Chengdu'da Renkli Bir Törenle Başladı

2025 Dünya Oyunları Chengdu'da Renkli Bir Törenle Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 2025 Dünya Oyunları'nın açılış töreni, çeşitli sahne performansları, havai fişek gösterileri ve geçit törenleriyle görkemli bir şekilde gerçekleştirildi.

CHENGDU, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 2025 Dünya Oyunları'nın açılış töreni renkli sahne performansları, havai fişek gösterileri ve geçit törenleri eşliğinde gerçekleşti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Güle güle Youssef En-Nesyri! Bu saatten sonra takımda kalması mucize

Güle güle Youssef En-Nesyri! Bu saatten sonra takımda kalması mucize
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'tan Netanyahu'ya fırça! Sözünü kesti, sesini yükseltti

Trump'tan Netanyahu'ya fırça! Sözünü kesti, bağırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.