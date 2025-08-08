2025 Dünya Oyunları Chengdu'da Renkli Bir Törenle Başladı
CHENGDU, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 2025 Dünya Oyunları'nın açılış töreni renkli sahne performansları, havai fişek gösterileri ve geçit törenleri eşliğinde gerçekleşti.
