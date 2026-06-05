Topladıkları altın ve paralarla yurt dışına kaçan 4 kuyumcuya toplam 696 yıl hapis

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde 2017 yılında müşterilerinden yüksek kazanç vaadiyle topladıkları yaklaşık 20 milyon lira değerindeki altın ve dövizle yurt dışına kaçan firari 4 sanığa, toplam 696 yıl hapis cezası verildi.

Karakoçan ilçesinde Aksoy Kuyumculuk adlı iş yerinin ortakları Abdullah Aksoy, Derviş Aksoy, Mehmet Aksoy ve Ziyattin Aksoy, 2017 yılında müşterilerinden ve yurt dışında yaşayan gurbetçilerden yüksek kazanç vaadiyle altın ve döviz topladı. Bir süre sonra iş yerinin kapalı olduğunu görenler, ortaklara ulaşamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yaptığı incelemede, şüphelilerin topladıkları yaklaşık 20 milyon lira değerinde altın ve dövizlerle yurt dışına kaçtığını belirledi. 85 mağdur, şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu.

SANIKLARA 174'ER YIL HAPİS CEZASI

Şüpheliler hakkında Karakoçan Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından dava açıldı. Halen firari durumda olan iş yeri ortaklarının yargılandığı davanın görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, hükmünü açıkladı. Heyet, 85 mağdura yönelik eylemleri ayrı ayrı değerlendirerek, sanıkların her birine 174 yıl hapis ve 1 milyon 20'şer bin TL adli para cezası verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı