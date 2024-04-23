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1. Çocuk Bayramı Kupası'nda Pendikspor Şampiyon

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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ev sahipliğinde, Kaya Elite Performance sporcu performans merkezinin organizatörlüğünde düzenlenen 1. Çocuk Bayramı Kupası'nda Pendikspor, U-10 ve U-12 kategorilerindeki mücadelesiyle rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu. Genç yeteneklerin keşfedilmesine ve gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan Kaya Elite Performance, geleceğin yıldızlarını ortaya çıkarmak için çeşitli organizasyonlar gerçekleştiriyor.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ev sahipliğinde, Kaya Elite Performance sporcu performans merkezinin organizatörlüğünde düzenlenen 1. Çocuk Bayramı Kupası tamamlandı.

Pendikspor, U-10 ve U-12 kategorilerindeki mücadelesiyle rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu.

Genç yeteneklerin keşfedilmesine ve gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan Kaya Elite Performance, geleceğin yıldızlarını ortaya çıkarmak için çeşitli organizasyonlar gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA / Güncel

Pendikspor Çocuk Spor Güncel Haberler

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