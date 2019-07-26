Günay Tuncel'e büyük vefasızlık! Cenaze namazına hiç bir ünlü katılmadı

Günay Restaurant'ın eski sahibi Günay Tuncel, tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Tuncel'in cenaze namazı bugün ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılındı. Cenazeye Günay Tuncel'in eski eşi Ahu hanımın katıldığı görülürken, sanat camiasından kimsenin olmaması "Günay Tuncel'e vefasızlık yapıldı" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

EN POPÜLER MEKANIN SAHİBİYDİ

Bugüne kadar birçok isme şöhret kapılarını açan ve İstanbul'un en popüler mekanları arasında gösterilen Günay Restaurant'ın eski sahibi Tuncel, bir süredir tedavi görüyordu. 79 yaşındaki Tuncel tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

BÜYÜK ÜZÜNTÜYE SEBEP OLDU

İş adamının cenazesi yakın dostlarının katılımıylaZincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Bir dönem sanat dünyasının yıldız isimleriyle iç içe olan ve sahnesine çıkaran Tuncel'in cenaze namazında hiç bir ünlü ismin bulunmaması büyük üzüntüye sebep oldu.

GÜNAY TUNCEL KİMDİR?

Bugüne kadar birçok isme şöhret kapılarını açan ve İstanbul'un en popüler mekanları arasında gösterilen Günay Restaurant'ın eski sahibidir.

Günay Tuncel, 1940 yılında İstanbul'da varlıklı bir ailede doğmuştur. Liseyi bitirdikten sonra üniversiteyi okumadı.

Tiyatrocu Zerrin Sümer ile evlenince, çalışmaya karar verdi ve ilk kez As Kulüp'te müdür olarak işe başladı. Bir sene orada çalıştıktan sonra Süzer Plaza Otel'in olduğu yerde 'Lalezar' adlı restoranda müdür olarak çalıştı. Burada; Emel Sayın, Öztürk Serengil ve Ajda Pekkan, haftanın yedi günü sahneye çıkardı.