Gümüşdağ açıkladı! Fenerbahçe'nin teklif yaptığı 2 yıldız

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Okan Buruk'un imza töreninde Fenerbahçe'nin Mahmut Tekdemir ve İrfan Can için kendilerine teklifte bulunduğunu açıkladı.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe'nin iki oyuncularına talip olduğunu açıkladı. Gümüşdağ, sarı lacivertli ekibin Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci için kulübün kapısını çaldıklarını belirtirken her iki oyuncuyu da satmayacaklarını açıkladı.

ARDA TURAN'A TEKLİF VAR MI?

Başkan Arda Turan transferine de açıklık getirirken, "Arda bize gelip transfer konuşması yapmadı. Galatasaray'dan teklif gelirse oturur konuşuruz. Böyle bir isteği olursa saygı duyarız. Bizim kiralık oyuncumuz. Arda ile devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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