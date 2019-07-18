Gümrüklerde el konulan 40 bin araca af çıktı

TBMM Genel Kurulunda gece yarısı kabul edilen Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla eşyayı, aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergilerini kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokan kişilerle ilgili başlatılan bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında bulunan ve müsadere kararı verilmemiş kara taşıtlarına yönelik de düzenleme yapıldı.

ÖTV'NİN YÜZDE 25'İNİ ÖDEYEN ARACINI ALACAK

Buna göre, taşıtın tasfiyesinin tamamlanmamış olması, 31 Aralık 2019 tarihine kadar ilgili gümrük idaresine başvurulması ve taşıtın ilk iktisabında ödenmesi gereken Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) yüzde 25'inin ilgili tahsil dairesine ödenmesi şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde araç hakkında el koyma ve müsadere kararı verilmeyecek.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; mevcut el koyma kararı kaldırılacak ve el konulan aracın sahibine iade edilmesine karar verilecek. İadesi talep edilen ulaşım araçlarının muhafazasına ilişkin masraflar araç sahibince ödenecek.

GÜMRÜKTE EL KONULAN 40 BİNDEN FAZLA ARAÇ VAR

Düzenlemenin Meclis'ten geçmesiyle birlikte gümrüklerde el konulan araçlara yönelik on binlerce kişinin mağduriyeti de sona erecek. Yurt dışından getirilip gümrüklerde bekletilen 40 binden fazla araç bulunuyor.

2 MİLYAR LİRA GELİR BEKLENİYOR

Araç sahipleri 31 Aralık'a kadar ilgili gümrük idaresine başvurarak taşıtın ilk iktisabında ödenmesi gereken özel tüketim vergisinin (ÖTV) yüzde 25'ini ödeyerek aracını teslim alarak ister kullanabilecek isterse de satabilecek. Düzenlemeyle devletin yaklaşık 2 milyar lira gelir sağlanabileceği ifade ediliyor.