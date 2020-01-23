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Guilherme: Transfer limiti nedeniyle Beşiktaş'a transferim gerçekleşmedi

Yeni Malatyaspor forması giyen Guilherme, Beşiktaş transferinin neden gerçekleşmediğini açıkladı. Guilherme, "Beşiktaş'a transferim harcama limitlerine takıldı, federasyon da kabul etmedi" ifadelerini kullandı.

23.01.2020 16:17 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:32
Guilherme: Transfer limiti nedeniyle Beşiktaş'a transferim gerçekleşmedi

Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı yıldızı Guilherme, Sivasspor maçının ardından A Spor'a yaptığı açıklamada transfer konusuna değindi.

'a transferinin limite takıldığını söyleyen Guilherme, takımı için elinden geleni yapacağını kaydetti.

"ŞU AN MALATYA'DAYIM VE MUTLUYUM"

28 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Transferde olanlar herkesin bildiği bir şey. Transferim limite katıldı. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Şu anda Malatya'dayım ve mutluyum" dedi.

Guilherme Costa Marques bu sezon toplamda 25 maça çıkarken 7 gol atıp 6 asist yaptı


Haber Videosu

: Guilherme: Transfer limiti nedeniyle Beşiktaş'a transferim gerçekleşmedi
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