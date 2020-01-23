Guilherme: Transfer limiti nedeniyle Beşiktaş'a transferim gerçekleşmedi
Yeni Malatyaspor forması giyen Guilherme, Beşiktaş transferinin neden gerçekleşmediğini açıkladı. Guilherme, "Beşiktaş'a transferim harcama limitlerine takıldı, federasyon da kabul etmedi" ifadelerini kullandı.
Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı yıldızı Guilherme, Sivasspor maçının ardından A Spor'a yaptığı açıklamada transfer konusuna değindi.
Beşiktaş'a transferinin limite takıldığını söyleyen Guilherme, takımı için elinden geleni yapacağını kaydetti.
"ŞU AN MALATYA'DAYIM VE MUTLUYUM"
28 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Transferde olanlar herkesin bildiği bir şey. Transferim limite katıldı. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Şu anda Malatya'dayım ve mutluyum" dedi.
Guilherme Costa Marques bu sezon toplamda 25 maça çıkarken 7 gol atıp 6 asist yaptı
Haber Videosu: Guilherme: Transfer limiti nedeniyle Beşiktaş'a transferim gerçekleşmedi
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bi sen eksiktin zaten iyi olmuşCevap Yaz Yayından Kaldır
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Boşver iyi ki gitmedin. Açlıktan ölürdün jimnastiklerde.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Böyle haberler inşallah çoğalır. Artık kulüplerin harcadığı milyon dolarlardan bıktık!Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır