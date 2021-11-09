Gran Fondo Antalya Uluslararası Bisiklet Yol Yarışı 18 Kasım'da başlayacak

ANTALYA (AA) - Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından düzenlenen Gran Fondo Antalya Uluslararası Bisiklet Yol Yarışı, 18-21 Kasım tarihlerinde yapılacak.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının partnerliğini yaptığı organizasyonla ilgili Antalya'daki Nirvana Cosmopolitan Hotel'de tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, yaptığı konuşmada, kentin salgına rağmen en fazla ziyaret edilen altıncı destinasyon olduğunu kaydetti.

Özellikle kasım-mart döneminde alternatif turizmi geliştirmek için bu ve benzeri farklı organizasyonlara ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Ateş, "Antalya'nın bisiklet sporu için önemli bir merkez haline gelmesini istiyoruz." dedi.

Akdeniz Turistik Otelciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı da yarışın, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtımı için bir fırsat olduğunu vurguladı.

Antalya'da alternatif turizm için "Bisiklet Dostu ve Doğa Dostu Otel Sertifikasyon Projesi" başlatacaklarını anlatan Yağcı, "Dünyada turizm sektörü buna eviriliyor. Turizmin başkenti Antalya, bisiklet sporunun da başkenti olacak." ifadelerini kullandı.

Yarış direktörü Ogün Çavuş ise Dünya Şampiyonası'na katılabilmek için zorunlu ön etaplardan biri olan prestijli bir yarışı ülkeye kazandırmanın heyecanı içerisinde olduklarını söyledi.

Antalya'nın bisiklet sporu için çok farklı ve zengin bir destinasyon olduğuna işaret eden Çavuş, "Bisiklet turizmi fırsatlarla dolu. Sadece Avrupa'daki bisiklet sporu turizmi 45 milyon avroluk bir pasta. Ülke olarak daha fazla pay almalıyız." diye konuştu.

Birçok ülkeden yüzlerce bisiklet sporcusunun katılacağı organizasyonda,100 kilometrelik uzun parkur yarışını yüzde 20'lik dilimde bitirenler, UCI Gran Fondo World Series final yarışlarına katılma hakkı kazanacak.

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